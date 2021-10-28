Кабмин Украины выделяет на борьбу с COVID-19 дополнительные 242 млн грн – премьер

"Сегодня в повестке дня у нас решение о направлении дополнительных 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспресс-тестов и улучшить уровень тестирования", – сказал он.
По словам главы правительства, выделяемые деньги пойдут также на реализацию совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта относительно инфраструктуры хранения вакцины.
Шмыгаль отметил, что до конца 2021 года Украина получит еще около 19 млн доз вакцин от COVID-19.
Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.
Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за локдаунов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 28 октября сделано почти 16,8 млн прививок, за последние сутки в стране сделали рекордные 292 тыс. прививок.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 66,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,4 млн человек.