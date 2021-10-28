Кабмин Украины выделяет на борьбу с COVID-19 дополнительные 242 млн грн – премьер

"Сегодня в повестке дня у нас решение о направлении дополнительных 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспресс-тестов и улучшить уровень тестирования", – сказал он.

По словам главы правительства, выделяемые деньги пойдут также на реализацию совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта относительно инфраструктуры хранения вакцины.

Шмыгаль отметил, что до конца 2021 года Украина получит еще около 19 млн доз вакцин от COVID-19.