Коллаборант Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии

В публикации отмечается, что в июне 2022 года британское правительство заморозило все активы Сальдо в стране и запретило ему въезд. Британская власть обвиняет его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
Однако выяснилось, что с ноября он значится как владелец британской компании с адресом в центре Лондона. Речь идет о компании Grainholding Ltd., которая занимается выращиванием и торговлей зерновых.
Информация об этой компании опубликована на правительственном портале Великобритании. В профайле сказано, что она была зарегистрирована 17 ноября 2022 года. Соучредителем компании вместе с Сальдо указан еще один бывший регионал, экс-нардеп Григорий Смитюх.
The Guardian отметила, что регистрационная палата Великобритании не требует подтверждения личности при создании компаний. По данным реестра, капитал Grainholding составляет £1 млн, половина акций принадлежит Сальдо, еще 50% принадлежат другому украинцу.
Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний, так как "частные случаи не комментируются".
Издание отметило, что деловые интересы Сальдо варьируются от строительства до производства комплектов для йоги. Запись в официальном британском реестре компании Grainholding свидетельствует, что он, возможно, расширил их, заинтересовавшись "прибыльной торговлей украинскими сельскохозяйственными товарами", говорится в статье.
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". В апреле стало известно, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации".
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву. СМИ писали, что коллаборанта могли отравить.
Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".
В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова (погиб в ноябре 2022 года) и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Против Сальдо, помимо Великобритании, санкции ввели ЕС, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина. В Украине он с декабря 2022 года находится в розыске.