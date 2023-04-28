ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Коллаборант Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ нашли Сальдо среди совладельцев зерновой компании, зарегистрированной в Лондоне
СМИ нашли Сальдо среди совладельцев зерновой компании, зарегистрированной в Лондоне
Фото: EPA

Коллаборант Владимир Сальдо, которого россияне назначили незаконно руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Об этом пишет The Guardian 27 апреля.

В публикации отмечается, что в июне 2022 года британское правительство заморозило все активы Сальдо в стране и запретило ему въезд. Британская власть обвиняет его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Однако выяснилось, что с ноября он значится как владелец британской компании с адресом в центре Лондона. Речь идет о компании Grainholding Ltd., которая занимается выращиванием и торговлей зерновых. 

Информация об этой компании опубликована на правительственном портале Великобритании. В профайле сказано, что она была зарегистрирована 17 ноября 2022 года. Соучредителем компании вместе с Сальдо указан еще один бывший регионал, экс-нардеп Григорий Смитюх. 

Скриншот: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Скриншот: find-and-update.company-information.service.gov.uk

The Guardian отметила, что регистрационная палата Великобритании не требует подтверждения личности при создании компаний. По данным реестра, капитал Grainholding составляет £1 млн, половина акций принадлежит Сальдо, еще 50% принадлежат другому украинцу. 

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний, так как "частные случаи не комментируются".

Издание отметило, что деловые интересы Сальдо варьируются от строительства до производства комплектов для йоги. Запись в официальном британском реестре компании Grainholding свидетельствует, что он, возможно, расширил их, заинтересовавшись "прибыльной торговлей украинскими сельскохозяйственными товарами", говорится в статье.

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". В апреле стало известно, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации". 

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву. СМИ писали, что коллаборанта могли отравить. 

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".

В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова (погиб в ноябре 2022 года) и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Против Сальдо, помимо Великобритании, санкции ввели ЕС, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина. В Украине он с декабря 2022 года находится в розыске. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Великобритания, бизнес, Григорий Смитюх, Владимир Сальдо, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (237577)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (90541)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (71664)
4
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (64261)
5
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (62732)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (61899)
7
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (58618)
8
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото (58112)
 
 
 
 