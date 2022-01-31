Мининфраструктуры Украины совершает диверсию против Украины, инициируя изменения порядка регистрации линий заграничного плавания – СМИ

"16 декабря 2021 года Мининфраструктуры опубликовало проект приказа "О внесении изменений в инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания". Заурядный, на первый взгляд, бюрократический документ по сути является диверсией против своей страны", – сообщает издание.

Автор статьи Мария Шевчук отмечает, что изменения, которые Министерство инфраструктуры планирует внести в приказ о регистрации линий заграничного плавания, "настолько абсурдные и запутанные, что априори невыполнимы на практике". Это касается норм по замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и других норм.

"Предложенные новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания. По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, некоторые линии заграничного плавания просто перестанут существовать временно или полностью", – пишет журналистка.

Она считает, что министерство должно провести консультации с участники рынка прежде, чем вносить изменения.