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Мининфраструктуры Украины совершает диверсию против Украины, инициируя изменения порядка регистрации линий заграничного плавания – СМИ

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Предложенные Мининфраструктуры новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания, пишет "Обозреватель"
Предложенные Мининфраструктуры новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания, пишет "Обозреватель"
Фото: obozrevatel.com

Попытки Министерства инфраструктуры Украины усложнить систему линейного судоходства в Украине приведут к тому, что страна остается без судоходства, а некоторые линии заграничного плавания могут попросту исчезнуть, пишет 31 января "Обозреватель" в статье "Мининфраструктуры разрушает линейное судоходство. Зачем?".

"16 декабря 2021 года Мининфраструктуры опубликовало проект приказа "О внесении изменений в инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания". Заурядный, на первый взгляд, бюрократический документ по сути является диверсией против своей страны", – сообщает издание.

Автор статьи Мария Шевчук отмечает, что изменения, которые Министерство инфраструктуры планирует внести в приказ о регистрации линий заграничного плавания, "настолько абсурдные и запутанные, что априори невыполнимы на практике". Это касается норм по замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и других норм.

"Предложенные новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания. По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, некоторые линии заграничного плавания просто перестанут существовать временно или полностью", – пишет журналистка.

Она считает, что министерство должно провести консультации с участники рынка прежде, чем вносить изменения. 

Контекст:

27 января инициативу МИУ раскритиковал бывший глава этого ведомства Владимир Омелян. Он заявил, что министерство приумножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

"У нас есть много других вещей, которые просто порождают бюрократию, в том числе изменения к регистрации морских линий, которые инициирует МИУ. Поэтому я хотел бы услышать наконец-то сознательную позицию Министерства инфраструктуры относительно происходящего в морской отрасли и когда они наконец-то привлекут инвесторов в украинские государственные морские порты", – цитирует Омеляна "РБК-Украина"

Теги: транспорт, Мининфраструктуры, инфраструктура, судоходство
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