На восстановление пострадавших объектов в 10 регионах Украины выделили €340 млн – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что деньги выделили на 83 объекта Фото: pixabay.com

"Помогаем регионам. Правительство распределило €340 млн для регионов через общий с ЕИБ проект "Программы восстановления Украины". Это средства на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг. – "ГОРДОН")", – написал он.

Премьер уточнил, что речь идет о 83 проектах в 10 регионах Украины.

"Кроме того, на прошлой неделе мы направили 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге [Полтавской области]. Еще 50 млн грн направили Сумской области на восстановление разрушенной инфраструктуры. В целом регионам на восстановление правительство выделило уже более 5 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.