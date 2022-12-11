На восстановление пострадавших объектов в 10 регионах Украины выделили €340 млн – Шмыгаль

"Помогаем регионам. Правительство распределило €340 млн для регионов через общий с ЕИБ проект "Программы восстановления Украины". Это средства на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг. – "ГОРДОН")", – написал он.
Премьер уточнил, что речь идет о 83 проектах в 10 регионах Украины.
"Кроме того, на прошлой неделе мы направили 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге [Полтавской области]. Еще 50 млн грн направили Сумской области на восстановление разрушенной инфраструктуры. В целом регионам на восстановление правительство выделило уже более 5 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру.
Только с октября россияне провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов, из-за которых в стране действуют плановые и экстренные отключения электроэнергии.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.