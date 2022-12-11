ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

На восстановление пострадавших объектов в 10 регионах Украины выделили €340 млн – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что деньги выделили на 83 объекта
Шмыгаль отметил, что деньги выделили на 83 объекта
Фото: pixabay.com

В рамках помощи украинским регионам, пострадавшим из-за полномасштабного вторжения России, правительство распределило совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) €340 млн. Об этом сообщил 11 декабря в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Помогаем регионам. Правительство распределило €340 млн для регионов через общий с ЕИБ проект "Программы восстановления Украины". Это средства на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг. – "ГОРДОН")", – написал он.

Премьер уточнил, что речь идет о 83 проектах в 10 регионах Украины.

"Кроме того, на прошлой неделе мы направили 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге [Полтавской области]. Еще 50 млн грн направили Сумской области на восстановление разрушенной инфраструктуры. В целом регионам на восстановление правительство выделило уже более 5 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0aAh2fnavZqBZ8AGD1jE81vXNa3JLvJBGN3DizRqMKTPtyYA6aNzAoerguiWYMHhBl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Только с октября россияне провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов, из-за которых в стране действуют плановые и экстренные отключения электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инвестиции, Кременчуг, вторжение, ЕИБ, обстрелы, больницы, инфраструктура, Денис Шмыгаль, восстановление
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