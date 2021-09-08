Новый акциз на "зеленую" энергетику ухудшит инвестклимат Украины – EUAE

Законопроект №5600 в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии Фото: depositphotos.com

"Нестабильная нормативно-правовая база с ретроспективными изменениями законодательства, в том числе инициатива введения акциза на электроэнергию с ВИЭ (законопроект уже прошел первое чтение), плохо отразится на инвестиционном климате страны", – говорится в заявлении.

В EUAE отметили, что за последние годы в развитие сектора возобновляемых источников энергии было инвестировано €10 млрд.

"Инвесторы потратили более €400 млн на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры, где были построены электростанции ВИЭ", – добавили в ассоциации.