Новый акциз на "зеленую" энергетику ухудшит инвестклимат Украины – EUAE

"Нестабильная нормативно-правовая база с ретроспективными изменениями законодательства, в том числе инициатива введения акциза на электроэнергию с ВИЭ (законопроект уже прошел первое чтение), плохо отразится на инвестиционном климате страны", – говорится в заявлении.
В EUAE отметили, что за последние годы в развитие сектора возобновляемых источников энергии было инвестировано €10 млрд.
"Инвесторы потратили более €400 млн на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры, где были построены электростанции ВИЭ", – добавили в ассоциации.
2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".
В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.
Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.
"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.
По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.