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Новый акциз на "зеленую" энергетику ухудшит инвестклимат Украины – EUAE

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Законопроект №5600 в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии
Законопроект №5600 в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии
Фото: depositphotos.com

Планы правительства Украины ввести новый акциз на электроэнергию из возобновляемых источников энергии в размере 3,2% ухудшит инвестиционную привлекательность страны. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (EUEA).

"Нестабильная нормативно-правовая база с ретроспективными изменениями законодательства, в том числе инициатива введения акциза на электроэнергию с ВИЭ (законопроект уже прошел первое чтение), плохо отразится на инвестиционном климате страны", – говорится в заявлении.

В EUAE отметили, что за последние годы в развитие сектора возобновляемых источников энергии было инвестировано €10 млрд.

"Инвесторы потратили более €400 млн на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры, где были построены электростанции ВИЭ", – добавили в ассоциации.

https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/6039501189457039

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Теги: инвестиции, экономика, энергетика, правительство, электроэнергия, законодательство, законопроект, предприниматели, власть, зеленая энергетика
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