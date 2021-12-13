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От продажи лицензий казино в госбюджет Украины поступило 18% от запланированного дохода

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В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса
В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса
Фото: depositphotos.com

От продажи лицензий казино госбюджет Украины получил 1,34 млрд грн, это 18% от запланированного дохода. Об этом 13 декабря написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

"По состоянию на ноябрь наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн", – отметили в сообщении.

В Украине зарегистрировано 28 брендов – организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

Контекст:

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот". За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании "Фьорст элемент", "Геймдев" и "Париматч". Отдельно компания "Париматч" заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

В марте 2021 года Кабмин утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

Лицензия на ведение игорного бизнеса в Украине стоит от 6 до 72 млн грн (в зависимости от города и типа игорного бизнеса), сообщала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в апреле. Лицензии выдаются сроком на пять лет.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса, заявлял народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

9 августа комиссия сообщила, что в государственный бюджет поступил первый миллиард гривен от игорного бизнеса.

Теги: Украина, госбюджет, доходы, игорный бизнес, лицензия, казино
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