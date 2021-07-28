Политолог Бортник: Я не знаю ни одного украинца, который был бы крайне успешным за рубежом. В Украине есть работодатели, которые заботятся о персонале

"Я не знаю ни одного украинца, который был крайне успешным за рубежом ... Все ровно за рубежом мы будем чужими и качественные рабочие места с высоким доходом, на высоких ступенях социальной иерархии – они заняты. Кроме того, что вы там всегда будете эмигрантом, ваш вид доходов, социальный статус, всегда будет ниже, чем у тех граждан, которые уже проживают в той или иной стране, поэтому, безусловно, лучше оставаться дома и искать варианты дома", – заявил эксперт.
Бортник добавил, что в Украине уже появляется бизнес, который заботится о своих сотрудниках.
"Есть работодатели, которые заботятся о персонале... Процентов 20–30 наиболее успешных компаний заботятся, прежде всего, о своих кадрах. Не до всех это уже дошло, но я, наблюдая за рынком труда, убеждаюсь, что все больше компаний набивают шишки и концентрируются на целях развития и сохранения персонала, а не на ситуативной экономической выгоде", – отметил политолог.
В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.
Из-за карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, в Украину вернулись около 2 млн трудовых мигрантов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 22 апреля 2020 года.
Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, по данным НБУ, составил $12,121 млрд, это на $200 млн больше, чем в 2019-м, когда мигранты перевели $11,921 млрд.
В Верховной Раде в 2019 году был зарегистрирован проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу №2365. Документ принят в первом чтении 16 июня 2020-го и готовится ко второму чтению.