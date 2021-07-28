Политолог Бортник: Я не знаю ни одного украинца, который был бы крайне успешным за рубежом. В Украине есть работодатели, которые заботятся о персонале

Руслан Бортник: Процентов 20–30 наиболее успешных компаний заботятся, прежде всего, о своих кадрах Фото: persona.top

"Я не знаю ни одного украинца, который был крайне успешным за рубежом ... Все ровно за рубежом мы будем чужими и качественные рабочие места с высоким доходом, на высоких ступенях социальной иерархии – они заняты. Кроме того, что вы там всегда будете эмигрантом, ваш вид доходов, социальный статус, всегда будет ниже, чем у тех граждан, которые уже проживают в той или иной стране, поэтому, безусловно, лучше оставаться дома и искать варианты дома", – заявил эксперт.

Бортник добавил, что в Украине уже появляется бизнес, который заботится о своих сотрудниках.

"Есть работодатели, которые заботятся о персонале... Процентов 20–30 наиболее успешных компаний заботятся, прежде всего, о своих кадрах. Не до всех это уже дошло, но я, наблюдая за рынком труда, убеждаюсь, что все больше компаний набивают шишки и концентрируются на целях развития и сохранения персонала, а не на ситуативной экономической выгоде", – отметил политолог.