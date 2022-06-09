Поставщики сжиженного газа с помощью "Укрзалізниці" восстановили половину объема довоенного рынка

В письме речь идет о прекращении поставок традиционными маршрутами из России и Беларуси, из-за чего возникла необходимость оперативно изменить логистические маршруты для сжиженного газа.
"Благодаря АО "Укрзалізниця" импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки. Количество вагоноцистерн с LPG, которые пересекают границу с Украиной, увеличилось в разы. Это дало возможность выйти на 50% объема рынка от довоенных показателей", – говорится в письме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дефицит топлива возник в Украине в конце прошлого месяца.
Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.
"Укрзалізниця" с первых дней вторжения эвакуировала людей из опасных городов, в том числе бесплатно. 3 марта "Укрзалізниця" официально сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными.