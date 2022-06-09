Поставщики сжиженного газа с помощью "Укрзалізниці" восстановили половину объема довоенного рынка

Импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки Фото: uasg.com.ua

В письме речь идет о прекращении поставок традиционными маршрутами из России и Беларуси, из-за чего возникла необходимость оперативно изменить логистические маршруты для сжиженного газа.

"Благодаря АО "Укрзалізниця" импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки. Количество вагоноцистерн с LPG, которые пересекают границу с Украиной, увеличилось в разы. Это дало возможность выйти на 50% объема рынка от довоенных показателей", – говорится в письме.



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