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Поставщики сжиженного газа с помощью "Укрзалізниці" восстановили половину объема довоенного рынка

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Импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки
Импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки
Фото: uasg.com.ua

Поставщики сжиженного газа благодаря помощи "Укрзалізниці" вернули рынок до 50% от довоенного уровня. Об этом говорится в письме Украинской ассоциации сжиженного газа за подписью генерального директора УАСГ Станислава Батраченко, опубликованном в специализированном Telegram-канале, посвященном железнодорожному делу.

В письме речь идет о прекращении поставок традиционными маршрутами из России и Беларуси, из-за чего возникла необходимость оперативно изменить логистические маршруты для сжиженного газа.

"Благодаря АО "Укрзалізниця" импорт сжиженного газа за последний месяц был переориентирован на западные рынки. Количество вагоноцистерн с LPG, которые пересекают границу с Украиной, увеличилось в разы. Это дало возможность выйти на 50% объема рынка от довоенных показателей", – говорится в письме.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце прошлого месяца.

Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. 

11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

"Укрзалізниця" с первых дней вторжения эвакуировала людей из опасных городов, в том числе бесплатно. 3 марта "Укрзалізниця" официально сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными.

Теги: импорт, Укрзалізниця, война России против Украины, сжиженный газ
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