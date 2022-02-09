Япония готова поставлять в ЕС сжиженный газ в случае перебоев работы трубопроводов – СМИ

Об этом 9 февраля сообщили Kyodo News и NHK.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.

По информации японских СМИ, перед началом поставок газа в ЕС власти Японии хотят обеспечить стабильные внутренние поставки.

Соединенные Штаты и Евросоюз заявили 8 февраля, что намерены работать над увеличением объемов предложения СПГ на мировом рынке в случае перебоев в краткосрочной перспективе поставок газа по трубопроводам.

В конце января США и ЕС сообщали о совместной работе по поставкам газа в Европу в случае военного вторжения России в Украину.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома писало 23 января, что США ведут переговоры о поставках газа в Европу с Катаром и другими крупными экспортерами газа на случай эскалации российской агрессии в Украине.

По информации издания, необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".

В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам российского газа в ЕС, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.

Зависимостью Европы от российского газа обеспокоены в НАТО.