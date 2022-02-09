Япония готова поставлять в ЕС сжиженный газ в случае перебоев работы трубопроводов – СМИ

Об этом 9 февраля сообщили Kyodo News и NHK.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.
По информации японских СМИ, перед началом поставок газа в ЕС власти Японии хотят обеспечить стабильные внутренние поставки.
Соединенные Штаты и Евросоюз заявили 8 февраля, что намерены работать над увеличением объемов предложения СПГ на мировом рынке в случае перебоев в краткосрочной перспективе поставок газа по трубопроводам.
В конце января США и ЕС сообщали о совместной работе по поставкам газа в Европу в случае военного вторжения России в Украину.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома писало 23 января, что США ведут переговоры о поставках газа в Европу с Катаром и другими крупными экспортерами газа на случай эскалации российской агрессии в Украине.
По информации издания, необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".
В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам российского газа в ЕС, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.
Зависимостью Европы от российского газа обеспокоены в НАТО.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.