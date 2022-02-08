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США и Евросоюз будут работать над увеличением поставок сжиженного газа на случай перебоев работы трубопроводов

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ЕС и США хотят, чтобы рынки СПГ были способны обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки газа
ЕС и США хотят, чтобы рынки СПГ были способны обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки газа
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты и Евросоюз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Об этом говорится в заявлении по итогам девятого заседания энергетического совета США – ЕС в Вашингтоне, опубликованном 8 февраля на сайте Госдепартамента США.

"Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать вместе над тем, чтобы рынки сжиженного природного газа были способны обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев в краткосрочной перспективе поставок газа по трубопроводам", – говорится в документе.

Совет США – ЕС подтвердил, что считает "неприемлемым использовать энергоресурсы в качестве оружия или рычага геополитического влияния".

В связи с этим США и Евросоюз намерены содействовать укреплению энергетической безопасности восточных партнеров, таких как Молдова и Украина, "в том числе посредством реверсных поставок газа".

"Совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как ЕС, так и США, и выразил твердую поддержку сильной и устойчивой Украине. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность жизненно важна для суверенной Украины. Совет подтвердил, что Украина является стратегической страной транзита газа для ЕС", – отмечается в заявлении.

В конце января США и Евросоюз заявили о совместной работе по поставкам газа в Европу в случае военного вторжения России в Украину.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома писало 23 января, что США ведут переговоры о поставках газа в Европу с Катаром и другими крупными экспортерами газа на случай эскалации российской агрессии в Украине.

По информации издания, необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".

В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам российского газа в ЕС, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.

Зависимостью Европы от российского газа обеспокоены в НАТО.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.

Теги: Россия, США, Украина, газ, Вашингтон, агрессия, газопровод, вторжение, СПГ, безопасность, Евросоюз, сжиженный газ, заседание, рынки, ЕС, зависимость
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