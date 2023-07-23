Правительство разблокирует экспорт газа, если будет достаточный баланс и низкий спрос – Ассоциация газодобывающих компаний Украины

В июне 2022 года Кабинет Министров Украины запретил экспорт газа и угля Фото: depositphotos.com

"Запрет [на экспорт газа] остается в силе, и ожидается, что правительство примет решение о его отмене только в том случае, если баланс газового рынка страны позволит и спрос будет достаточно низким", – говорится в интервью.

Петренко подчеркнул, что важно проанализировать рынок газа Украины и Европы, наблюдать тенденции и продолжать дискуссию о возможности частичного экспорта.

"Если у нас будет ситуация, когда потребление низкое, мы можем направить часть газа на экспорт в Европу", – сказал он.

В июне 2022 года Кабинет Министров Украины запретил экспорт газа и угля. Решение принято в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения.