Реестр крупных налогоплательщиков Украины, несмотря на войну, за год увеличился на 220 компаний

По словам Шмыгаля, в 2022 году украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем "в мирный 2021 год" Фото: depositphotos.com

"Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших. Для сравнения: в 2022 году, наоборот, этот список сократился на 32 компании", – говорится в сообщении.

За год среди новых крупных налогоплательщиков больше всего появилось компаний, которые занимаются оптовой торговлей и поставками энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Сельскохозяйственный сектор в 2023 году занимает третье место.

В "Опендатабот" уточнили, что для того, чтобы попасть в список крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать нескольким критериям:

быть украинской компанией (юридическое лицо Украины или постоянное представительство нерезидента в Украине);

за год заработать более €50 млн в эквиваленте по курсу Нацбанка;

уплатить налоги, кроме таможенных, на сумму более €1,5 млн.

По данным Государственной налоговой службы, в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходилось около 60% всех поступлений в госбюджет Украины. Актуальные данные сейчас неизвестны, отметили в "Опендатабот".