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Реестр крупных налогоплательщиков Украины, несмотря на войну, за год увеличился на 220 компаний

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По словам Шмыгаля, в 2022 году украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем "в мирный 2021 год"
По словам Шмыгаля, в 2022 году украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем "в мирный 2021 год"
Фото: depositphotos.com

Реестр крупных налогоплательщиков Украины, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, за прошедший год увеличился на 220 компаний. Об этом сообщает "Опендатабот".

"Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших. Для сравнения: в 2022 году, наоборот, этот список сократился на 32 компании", – говорится в сообщении.

За год среди новых крупных налогоплательщиков больше всего появилось компаний, которые занимаются оптовой торговлей и поставками энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Сельскохозяйственный сектор в 2023 году занимает третье место.

В "Опендатабот" уточнили, что для того, чтобы попасть в список крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать нескольким критериям:

  • быть украинской компанией (юридическое лицо Украины или постоянное представительство нерезидента в Украине);
  • за год заработать более €50 млн в эквиваленте по курсу Нацбанка;
  • уплатить налоги, кроме таможенных, на сумму более €1,5 млн.

По данным Государственной налоговой службы, в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходилось около 60% всех поступлений в госбюджет Украины. Актуальные данные сейчас неизвестны, отметили в "Опендатабот".

Контекст:

Государственный бюджет за 2022 год был выполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины 3 января.

Украинские граждане и бизнес в 2022 году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн, еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января. По его словам, в 2022 году украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем "в мирный 2021 год".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, госбюджет, бизнес, компании
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