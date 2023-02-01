Реестр крупных налогоплательщиков Украины, несмотря на войну, за год увеличился на 220 компаний

"Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших. Для сравнения: в 2022 году, наоборот, этот список сократился на 32 компании", – говорится в сообщении.
За год среди новых крупных налогоплательщиков больше всего появилось компаний, которые занимаются оптовой торговлей и поставками энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.
Сельскохозяйственный сектор в 2023 году занимает третье место.
В "Опендатабот" уточнили, что для того, чтобы попасть в список крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать нескольким критериям:
По данным Государственной налоговой службы, в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходилось около 60% всех поступлений в госбюджет Украины. Актуальные данные сейчас неизвестны, отметили в "Опендатабот".
Государственный бюджет за 2022 год был выполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины 3 января.
Украинские граждане и бизнес в 2022 году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн, еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января. По его словам, в 2022 году украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем "в мирный 2021 год".