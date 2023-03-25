Шмыгаль объявил о возобновлении в Украине большой приватизации для стимулирования инвестиций

"Провели совещание по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями. Какие планы будем реализовывать уже в этом году? Передаем большинство госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества. После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН")", – написал он.

Глава правительства анонсировал новые приватизационные процессы в Украине.

"Возобновляем большую приватизацию для стимулирования инвестиций. Ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий. Обновляем перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Разрабатываем стратегию управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц", – объяснил Шмыгаль.

Он также пообещал оптимизацию структуры ФГИУ.

"Наша стратегия – это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", – подчеркнул Шмыгаль.