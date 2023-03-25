Шмыгаль объявил о возобновлении в Украине большой приватизации для стимулирования инвестиций

"Провели совещание по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями. Какие планы будем реализовывать уже в этом году? Передаем большинство госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества. После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН")", – написал он.
Глава правительства анонсировал новые приватизационные процессы в Украине.
"Возобновляем большую приватизацию для стимулирования инвестиций. Ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий. Обновляем перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Разрабатываем стратегию управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц", – объяснил Шмыгаль.
Он также пообещал оптимизацию структуры ФГИУ.
"Наша стратегия – это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", – подчеркнул Шмыгаль.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.
Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.
В феврале 2023 года Кабинет Министров Украины сообщал, что в 2022 году победители приватизационных аукционов предложили за государственные активы 2,2 млрд грн, ФГИУ успешно провел 193 приватизационных аукциона, в которых участвовали в среднем по пять потенциальных инвесторов.