Совладелец EVA и Varus Шостак строит самый большой логистический хаб на юге Украины

Руслан Шостак: Это серьезный проект – один из самых больших логистических хабов в Украине на 60 га земли Фото: Руслан Шостак / Facebook

"В начале войны мы приняли осознанное решение приостановить выход бизнеса на международные рынки. Решили аккумулировать инвестиции в Украину. Развитие бизнеса в стране принесет намного больше пользы Украине, чем международная экспансия. Мы должны поддерживать экономику, создавать новые рабочие места, наполнять и развивать рынок. К примеру, в начале войны мы заморозили строительство крупного логистического центра под Одессой, которое началось в конце 2021 года. Но через три месяца возобновили строительство. Это серьезный проект – один из самых больших логистических хабов в Украине на 60 га земли. Первую очередь в 40 000 м2 закончим в начале следующего года", – рассказал Шостак.

Он подчеркнул, что это будет первый склад южного региона для сети EVA общей площадью 100 000 м2.

"Мы верим в нашу победу и убеждены, что весь южный регион останется украинским. После победы наш Крым будем оттуда обслуживать", – заявил бизнесмен.

По слова Шостака, объемы инвестиций в первую очередь строительства составят около $40 млн.

"Кроме того, что этот распределительный центр станет одним из крупнейших логистических центров в стране, он станет первым "зеленым" проектом в этой области. В планах строительство, ремонт и модернизация имеющихся складов для удовлетворения потребностей нашего бизнеса. Сейчас в нашей группе компаний их пять общей площадью 160 000 м2. После запуска первой очереди одесского логистического хаба будет 200 000 м2", – сообщил совладелец сетей.