США выделили Украине грант в $2,5 млрд через механизм Всемирного банка

Грант выделен в рамках проекта Всемирного банка "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE) для поддержания основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны. Деньги будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки Всемирного банка, отметили в пресс-службе.

Дополнительный пакет финансирования будет поддерживать ключевые сектора, включая здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам, предоставляющим основные государственные услуги, отметили во Всемирном банке.

"Спустя год после вторжения России в Украину мир продолжает наблюдать ужасающие разрушения, нанесенные стране и ее народу. Я рад, что Всемирный банк мобилизовал $20,6 млрд для поддержки Украины с начала войны, из которых $18,5 млрд было выделено более чем 12 миллионам украинцев. Мы продолжим поддерживать народ Украины посредством срочных ремонтных проектов и координации с правительством усилий по восстановлению и реконструкции", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.