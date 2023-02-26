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США выделили Украине грант в $2,5 млрд через механизм Всемирного банка

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США оказывают Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь
США оказывают Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь
Фото: bank.gov.ua

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине грант в $2,5 млрд через механизм Всемирного банка. Об этом пресс-служба Всемирного банка сообщила 24 февраля.

Грант выделен в рамках проекта Всемирного банка "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE) для поддержания основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны. Деньги будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки Всемирного банка, отметили в пресс-службе.

Дополнительный пакет финансирования будет поддерживать ключевые сектора, включая здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам, предоставляющим основные государственные услуги, отметили во Всемирном банке.

"Спустя год после вторжения России в Украину мир продолжает наблюдать ужасающие разрушения, нанесенные стране и ее народу. Я рад, что Всемирный банк мобилизовал $20,6 млрд для поддержки Украины с начала войны, из которых $18,5 млрд было выделено более чем 12 миллионам украинцев. Мы продолжим поддерживать народ Украины посредством срочных ремонтных проектов и координации с правительством усилий по восстановлению и реконструкции", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, госбюджет, Всемирный банк, финансовая помощь, война России против Украины
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