Адвокат заявил, что суд не нашел доказательств связи футбольного клуба "Динамо" (Киев) с "ПриватБанком"

Судебное разбирательство с "ПриватБанком" и НБУ длится с 2017 года, за это время футбольный клуб неоднократно доказывал свою правоту, заявил адвокат.
Алексеев сообщил, что за последние пять лет "Динамо" (Киев) одержало победы в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, а в Конституционном Суде оппонентам футбольного клуба было отказано в разбирательстве дела.
Адвокат опровергает доводы НБУ, утверждающего, что Суркис владел существенным (около 25%) участием в группе "1+1 Медиа". По его словам, Суркис был владельцем доли в размере чуть более 8%, а согласно законодательству, "существенное участие" – это 10 и более процентов.
Алексеев считает, что "ПриватБанк" затягивает судебный процесс под любым предлогом, и говорит о "циничных манипуляциях" и "процессуальном рейдерстве" со стороны представителей банка.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.
Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.
Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.
Алексеев при этом заявил, что деньги английских компаний семьи Суркисов, которые находились на депозитных счетах "ПриватБанка" на Кипре, до сих пор остаются на счетах "ПриватБанка", а заявления должностных лиц банка и их юридических советников о том, что деньги были списаны в капитал банка во время национализации, являются неправдивыми и ложными.