Адвокат заявил, что суд не нашел доказательств связи футбольного клуба "Динамо" (Киев) с "ПриватБанком"

Судебное разбирательство между "Динамо" (Киев), "ПриватБанком" и НБУ длится с 2017 года, напомнил Алексеев Фото: my.ua

Судебное разбирательство с "ПриватБанком" и НБУ длится с 2017 года, за это время футбольный клуб неоднократно доказывал свою правоту, заявил адвокат.

Алексеев сообщил, что за последние пять лет "Динамо" (Киев) одержало победы в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, а в Конституционном Суде оппонентам футбольного клуба было отказано в разбирательстве дела.

Адвокат опровергает доводы НБУ, утверждающего, что Суркис владел существенным (около 25%) участием в группе "1+1 Медиа". По его словам, Суркис был владельцем доли в размере чуть более 8%, а согласно законодательству, "существенное участие" – это 10 и более процентов.

Алексеев считает, что "ПриватБанк" затягивает судебный процесс под любым предлогом, и говорит о "циничных манипуляциях" и "процессуальном рейдерстве" со стороны представителей банка.