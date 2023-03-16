Глава Нацбанка заявил, что регулятор готовится к "постепенной валютной либерализации"

По его словам, Нацбанк сформировал "устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации". Для этого ему нужно получить эффективные инструменты управления рисками.
"Украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности. Эти объемы ликвидности повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более если мы намерены перейти к валютной либерализации", – сказал Пышный.
Он отметил, что в таких условиях у банков будет возможность увеличить ставки по срочным депозитам для населения и предприятий.
"Срочность ресурсной базы даст НБУ сделать следующий шаг. Кроме того, соответствующая ставка позволяет людям компенсировать определенные потери, связанные с достаточно высоким уровнем инфляции", – считает глава НБУ.
Также он сообщил, что инфляция в начале 2023 года замедляется сильнее, чем ожидал НБУ, хотя по-прежнему остается высокой: в феврале она была равна 24,9% в годовом исчислении. Роста цен и сильного падения курса гривны удалось избежать, в том числе с помощью фиксации официального курса гривны, а также удержания учетной ставки на уровне 25%.
Он добавил, что Нацбанк намерен сохранить учетную ставку на этом уровне.
"Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения", – сказал Пышный.
24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
В государственном бюджете на 2023 год, как уточнила пресс-служба Министерства финансов, согласно прогнозу, заложен среднегодовой курс гривны на уровне 42,2 грн/$.
28 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью "РБК-Украина", что курс гривны к доллару не претерпит существенных изменений, если правительству страны в 2023 году удастся привлечь в бюджет $38 млрд для покрытия дефицита. "Гривна будет стабильной, если мы $38 млрд привлечем в бюджет. В таком случае я не вижу проблем с курсом гривны", – сказал Марченко.