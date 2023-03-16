Глава Нацбанка заявил, что регулятор готовится к "постепенной валютной либерализации"

По его словам, Нацбанк сформировал "устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации". Для этого ему нужно получить эффективные инструменты управления рисками.

"Украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности. Эти объемы ликвидности повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более если мы намерены перейти к валютной либерализации", – сказал Пышный.