В Украине тарифы на электроэнергию остаются самыми низкими в Европе – советник министра энергетики

Цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре раза ниже средней цены в европейских странах, для юридических лиц – в 1,7 раза, отметил советник врио министра энергетики Александр Трохимец.

Трохимец: Информационное пространство снова закачивают тезисом о самой дорогой электроэнергии в Европе Фото: delo.ua

В Украине тариф на электроэнергию для населения и промышленности остаются самые низкими в Европе. Об этом в колонке на "Обозревателе" написал советник врио министра энергетики Александр Трохимец.

"Информационное пространство снова закачивают тезисом о самой дорогой электроэнергии в Европе. Если говорить о цене электроэнергии в платежке украинца – как бытового потребителя, так и юридического лица – то в Украине самые низкие цены на свет. И это очевидная вещь, которую можно проверить в два клика", – отметил он.

По данным Трохимца, цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре раза ниже средней цены в европейских странах, для юридических лиц – в 1,7 раза.

Данные, которые накануне распространяли ряд СМИ со ссылкой на отчет Еврокомиссии о якобы "самых высоких ценах на электроэнергию в Украине", по мнению Трохимца были переданы некорректно и манипулятивно. В отчете шла речь не о конечных ценах на электроэнергию, а о биржевых котировках за день до поставки на торговых площадках в I квартале этого года, когда в Европе действовал жесткий карантин, а Украине ограничения только вводились, объяснил эксперт.

"Биржи в Европе значительно более волатильны или простым языком – перепады цен там день ото дня могут отличаться в два–три раза. В период карантина биржевые цены в ЕС упали, в Украине карантин начался позже и цены также снизились, но меньше", – написал он.

В Европе, отметил советник главы министерства, из-за пандемии спрос на электроэнергию упал на 20%, в Украине в этот период падение составило только 6%.

По данным Трохимца, сегодня биржевая цена электроэнергии в Украине самая низкая среди соседних стран ЕС.

Цены на электроэнергию для населения в Украине последний раз менялись в 2017 году, они составляют 90 коп./кВт-час на месячный объем до 100 кВт-час, и 1,68 грн/кВт-час на объем потребления свыше 100 кВт-час в месяц.