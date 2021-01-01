В Украине выросла абонплата за транспортировку газа

С 1 января 2020 года для более 20 украинских областных газораспределительных компаний-операторов возрастет расчетная стоимость транспортировки газа.

С 1 января 2021 года для ряда украинских областных газораспределительных компаний-операторов возрастет расчетная стоимость транспортировки газа. Решение приняла на своем заседании 25 ноября 2020 года Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщается в соответствующем документе.

В частности, тариф транспортировки газа за 1 м³ в месяц (без учета НДС) для следующих компаний составит:

ЧАО "Гадячгаз" – 1,86 грн;

ЧАО "Донецькоблгаз" – 1,11 грн;

АО "Київгаз" – 0,32 грн;

АО "Київоблгаз" – 1,55 грн;

ВАТ "Кіровоградгаз" – 1,75 грн;

ЧАО "Коростишівгаз" – 1,88 грн;

ЧАО "Кременчукгаз" – 0,43 грн;

АО "Лубнигаз" – 2,62 грн;

АО "Луганськгаз" – 1,13 грн;

ЧАО "Маріупольгаз" – 1,63 грн;

ЧАО "Мелітопольгаз" – 2,36 грн;

АО "Одесагаз" – 0,89 грн;

АО "Полтавагаз" – 2,07 грн;

ЧАО "Тернопільгаз" – 2,34 грн;

ЧАО "Тернопільміськгаз" – 0,94 грн;

ЧАО "Уманьгаз" – 2,24 грн;

АО "Херсонгаз" – 1,80 грн;

АО "Черкасигаз" – 0,59 грн;

ЧАО "Шепетівкагаз" – 1,19 грн;

ЧАО "НГХП "Сірка" – 1,28 грн;

ГП "Кременецьке УПРГ" – 1,44 грн;

ООО "Спектргаз" – 2,66 грн.

24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена из счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку, сообщал сайт для потребителей газа 104.ua.

Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный, объясняла ТСН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

НАК "Нафтогаз України" также повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).