В Украине выросла абонплата за транспортировку газа

С 1 января 2021 года для ряда украинских областных газораспределительных компаний-операторов возрастет расчетная стоимость транспортировки газа. Решение приняла на своем заседании 25 ноября 2020 года Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщается в соответствующем документе.
В частности, тариф транспортировки газа за 1 м³ в месяц (без учета НДС) для следующих компаний составит:
24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена из счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку, сообщал сайт для потребителей газа 104.ua.
Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный, объясняла ТСН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.
С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.
НАК "Нафтогаз України" также повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).