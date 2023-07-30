В Украине выросли доходы местных бюджетов – Шмыгаль

"Шмыгаль подчеркнул, что доходы местных бюджетов за шесть месяцев выросли на 42,5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений за половину 2023 года увеличились на 54 млрд грн и составляют более 170 млрд грн", – говорится в сообщении.

Премьер отметил, что "за счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность обеспечивать финансирование приоритетных и первоочередных потребностей на местном уровне".

"Подчеркиваем слова "приоритетные" и "первоочередные" в условиях полномасштабной войны", – заявил Шмыгаль.

По его данным, в январе – июне правительство Украины направило в местные бюджеты трансфертов на 92 млрд грн и 15 млрд грн налогов на доходы физических лиц.

"Для регионов, где ведутся активные боевые действия, правительство предусмотрело дополнительную субвенцию в размере почти 24 млрд грн, из которых уже выплатило 10,6 млрд грн. Отдельно для скорейшего восстановления выделено на места уже более 20 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.

На заседании конгресса присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал местные власти помнить, что в условиях российского вторжения приоритет бюджетов – оборона. "Сейчас точно не время для замены брусчатки, пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства", – заявил он.