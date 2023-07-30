В Украине выросли доходы местных бюджетов – Шмыгаль

"Шмыгаль подчеркнул, что доходы местных бюджетов за шесть месяцев выросли на 42,5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений за половину 2023 года увеличились на 54 млрд грн и составляют более 170 млрд грн", – говорится в сообщении.
Премьер отметил, что "за счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность обеспечивать финансирование приоритетных и первоочередных потребностей на местном уровне".
"Подчеркиваем слова "приоритетные" и "первоочередные" в условиях полномасштабной войны", – заявил Шмыгаль.
По его данным, в январе – июне правительство Украины направило в местные бюджеты трансфертов на 92 млрд грн и 15 млрд грн налогов на доходы физических лиц.
"Для регионов, где ведутся активные боевые действия, правительство предусмотрело дополнительную субвенцию в размере почти 24 млрд грн, из которых уже выплатило 10,6 млрд грн. Отдельно для скорейшего восстановления выделено на места уже более 20 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.
На заседании конгресса присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал местные власти помнить, что в условиях российского вторжения приоритет бюджетов – оборона. "Сейчас точно не время для замены брусчатки, пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства", – заявил он.
Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).
В марте 2023 года Рада увеличила расходы госбюджета на более чем 500 млрд грн. Большую часть средств планировалось направить на финансирование сферы обороны.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 17 июля заявил, что в Верховной Раде Украины обсуждается механизм ограничения полномочий органов местного самоуправления в части госзакупок. По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках". Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения. Заявление Арахамии появилось на фоне нескольких скандалов, связанных с закупками товаров районными администрациями.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил 23 июля, что некоторые местные власти "теряют связь с реальностью", делая закупки, совершенно не связанные с войной, притом что местные бюджеты выросли за счет подоходного налога военных.