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В Украине выросли доходы местных бюджетов – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что правительство направило в местные бюджеты 92 млрд грн трансфертов за полгода
Шмыгаль отметил, что правительство направило в местные бюджеты 92 млрд грн трансфертов за полгода
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В первые шесть месяцев 2023 года доходы местных бюджетов в Украине выросли по сравнению с 2022 годом, сообщил 30 июля в Ивано-Франковске на заседании Конгресса местных и региональных властей премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом информирует сайт правительства.

"Шмыгаль подчеркнул, что доходы местных бюджетов за шесть месяцев выросли на 42,5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений за половину 2023 года увеличились на 54 млрд грн и составляют более 170 млрд грн", – говорится в сообщении.

Премьер отметил, что "за счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность обеспечивать финансирование приоритетных и первоочередных потребностей на местном уровне".

"Подчеркиваем слова "приоритетные" и "первоочередные" в условиях полномасштабной войны", – заявил Шмыгаль.

По его данным, в январе – июне правительство Украины направило в местные бюджеты трансфертов на 92 млрд грн и 15 млрд грн налогов на доходы физических лиц.

"Для регионов, где ведутся активные боевые действия, правительство предусмотрело дополнительную субвенцию в размере почти 24 млрд грн, из которых уже выплатило 10,6 млрд грн. Отдельно для скорейшего восстановления выделено на места уже более 20 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.

На заседании конгресса присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал местные власти помнить, что в условиях российского вторжения приоритет бюджетов – оборона. "Сейчас точно не время для замены брусчатки, пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства", – заявил он.

Контекст:

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

В марте 2023 года Рада увеличила расходы госбюджета на более чем 500 млрд грн. Большую часть средств планировалось направить на финансирование сферы обороны.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 17 июля заявил, что в Верховной Раде Украины обсуждается механизм ограничения полномочий органов местного самоуправления в части госзакупок. По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках". Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения. Заявление Арахамии появилось на фоне нескольких скандалов, связанных с закупками товаров районными администрациями.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил 23 июля, что некоторые местные власти "теряют связь с реальностью", делая закупки, совершенно не связанные с войной, притом что местные бюджеты выросли за счет подоходного налога военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, правительство, местный бюджет, финансирование, Денис Шмыгаль, Конгресс местных и региональных властей
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