Витренко: Когда представители предыдущей власти критикуют уменьшение транзита – это может выглядеть как лицемерие

Проект газопровода "Турецкий поток", из-за которого снизится транзит через Украину, появился в 2014 году, но украинские власти не упредили и не остановили его, подчеркнул исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Объем российского газа, который идет транзитом через Украину, снизится из-за появления газопровода "Турецкий поток". Об этом 2 января сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Я понимаю, что хотелось бы, чтобы объемы и транзита и доходы от него не уменьшались. Но давайте посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, сейчас будут идти через "Турецкий поток". Речь идет о примерно 30 млрд м³", – написал он.

Топ-менеджер "Нафтогазу" отметил, что проект "Турецкий поток" появился в 2014 году, но "никто же особо не критикует предыдущих президентов, правительства и парламент, дипломатов за то, что они его не упредили или остановили".

"Поэтому, когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие", – считает Витренко.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Газопровод "Турецкий поток" намерены запустить 8 января 2020 года. Он состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.