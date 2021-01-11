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Возмущение потребителей газа связано с тем, что облгазы мешают им переходить к другим поставщикам – СМИ

Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди начали менять поставщиков, но столкнулись с противодействием компаний, пишет специализированное издание "ГазПравда".

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В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ
В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ
Фото: poltava.to

Акции протеста против злоупотреблений облгазов и повышения тарифов на распределение газа переросли в митинги и перекрытия трасс, потому что бытовые потребители газа сталкиваются с противодействием их переходу к другим поставщикам. Об этом 11 января пишет специализированное издание "ГазПравда".

По данным портала, эти поставщики связаны с облгазами. Авторы материала отмечают, что во время новогодних праздников потребители жаловались на ряд нарушений.

"Присвоение нескольких ЭИС-кодов (Energy Identification Code, код потребителя услуги. – "ГОРДОН") одному и тому же потребителю, возвращение потребителя к предыдущему поставщику без ведома самого потребителя, завышение объемов потребления, а также отключение домохозяйств от газоснабжения по вымышленным причинам прямо посреди зимы", – перечисляет издание.

"Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди начали менять поставщика, однако довольно часто сталкиваются с противодействием от предыдущего поставщика, который упорно не хочет отпускать своих клиентов, шантажируя их отключением газа, проверками и доначислением дополнительных объемов потребления. Наиболее цинично себя ведет "Лубныгаз" и его "дочка" ТД "Лубныгаз". Именно поэтому "ГазПравда" помогает потребителям готовить претензии и жалобы потребителей, ведь ненаказанное зло быстро растет", – заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Портал отмечает, что группа облгазов продолжает применять так называемые "температурные коэффициенты", хотя на это есть прямой запрет Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также издание предложило потребителям шаблон жалобы в НКРЭКУ, который выложили в открытый доступ.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. На сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облазов.

Теги: газ, протесты, митинг, Опора, тарифы, НКРЭКУ, облгаз, акции протеста
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