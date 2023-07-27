За время полномасштабной войны в Украине появилось более 40 тыс. новых компаний – Forbes

За четыре месяца 2023 года украинский бизнес заплатил в бюджет на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года Фото: depositphotos.com

Перед началом полномасштабного вторжения в стране было около 18 тыс. средних компаний и более 350 тыс. малых, из которых более 86% – микробизнес (до €2 млн), говорится в материале. Все они в итоге давали работу более чем 5 млн украинцам. Также до февраля 2022 года было зарегистрировано почти 2 млн ФЛП.

До войны Deloitte оценивала, что только 60% зарегистрированных компаний "реально работают", остальные – это "спящие" или фиктивные, созданные с целью оптимизации налогообложения.

Forbes, ссылаясь на данные Saturday Team, отмечает, что в 2022 году налоговые поступления от бизнеса превысили довоенные показатели на 7%. За четыре месяца 2023-го компании заплатили в бюджет на 15% больше, чем за этот же период 2021 года, говорится в статье.

Больше всего в Украине бизнесов, которые занимаются торговлей, промышленностью и недвижимостью.