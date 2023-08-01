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"Заплатил 660 млн грн на помощь ВСУ". ВАКС вынес приговор экс-министру экологии Злочевскому – САП

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Злочевский пошел на соглашение с обвинением, отметили в САП
Злочевский пошел на соглашение с обвинением, отметили в САП
Фото: wikipedia.org

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-министру экологии и природных ресурсов Украины, проинформировала 1 августа в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины. [...] Обвиняемый заплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что в деле экс-министра было учтено "безоговорочное признание" виновности в уголовном правонарушении, "отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении быстрого судебного производства, которое обеспечит полное, своевременное и неотвратимое наказание".

Антикоррупционная прокуратура не озвучила фамилию бывшего министра, но те же ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины инкриминировались ранее Николаю Злочевскому.

Контекст:

Злочевский был министром экологии Украины с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подчеркивали, что поскольку местонахождение бывшего министра не было установлено, о подозрении ему сообщили заочно – документы направили по почте по месту регистрации и по последнему известному месту жительства.

Экс-министра подозревали в том, что он в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство в отношении него. 

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявляли, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. За Кичу внесли залог 15 июня, за Мазурову – 16 июня, за Ильяшенко – 21 августа.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении, в августе – объявили в розыск и заочно арестовали.

В апреле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в суд материалов уголовного производства по трем обвиняемым. Расследование относительно самого Злочевского выделили в отдельное производство в связи с его розыском.

Мазурова пошла на сделку со следствием. ВАКС приговорил ее к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества. В то же время в ВАКС подчеркнули, что "суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытанием и определил испытательный срок продолжительностью два года".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, приговор, Николай Злочевский, ВСУ, взятка, антикоррупционная прокуратура, САП, ВАКС
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