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ДЕНЬГИ

Завершено досудебное расследование дела в отношении Бахматюка о неправомерной выгоде в 722 млн грн

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Детективам НАБУ поручили ознакомить защиту с материалами дела
Детективам НАБУ поручили ознакомить защиту с материалами дела
Фото: НАБУ / Facebook

Завершено досудебное расследование в деле о передаче 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе Госфискальной службы Украины, в которой подозревается владелец агрохолдинга. Об этом 18 апреля проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу относительно владельца одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ГФС Украины и его советнику", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) поручили ознакомить с материалами дела сторону защиты.

Антикоррупционная прокуратура напомнила, что досудебное расследование проводилось заочно.

"Материалы досудебного расследования в отношении бывшего председателя ГФС Украины и его советника были выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершилось в феврале 2023 года. На сегодняшний день продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0omv4nZuFtoNALiErmDW8mE7z31NnbXXu54RBF4PBwG9tuAd4hdcfsXsQo4tTigLql

Прокуратура не назвала фамилий фигурантов уголовного производства, но сумма, упоминающаяся в посте, совпадает с фабулой дела в отношении главы агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, который, по данным следствия, в 2015–2016 годах предоставил неправомерную выгоду на тот момент главе ГФС Роману Насирову.

7 марта Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка.

Контекст:

Насирову по этому делу сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в октябре 2022 года. По данным следствия, он "при пособничестве своего советника в течение 2015–2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн".

Бахматюк также является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен в 2019 году был объявлен в розыск в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В ноябре 2020 года Бахматюк рассказывал, что он официально находится в Австрии и украинские правоохранители знают, где он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ГФС, расследование, взятка, Роман Насиров, Олег Бахматюк, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП
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