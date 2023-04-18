Завершено досудебное расследование дела в отношении Бахматюка о неправомерной выгоде в 722 млн грн

"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу относительно владельца одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ГФС Украины и его советнику", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) поручили ознакомить с материалами дела сторону защиты.

Антикоррупционная прокуратура напомнила, что досудебное расследование проводилось заочно.

"Материалы досудебного расследования в отношении бывшего председателя ГФС Украины и его советника были выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершилось в феврале 2023 года. На сегодняшний день продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела", – объяснили в САП.

Прокуратура не назвала фамилий фигурантов уголовного производства, но сумма, упоминающаяся в посте, совпадает с фабулой дела в отношении главы агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, который, по данным следствия, в 2015–2016 годах предоставил неправомерную выгоду на тот момент главе ГФС Роману Насирову.

7 марта Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка.