Завершено досудебное расследование дела в отношении Бахматюка о неправомерной выгоде в 722 млн грн

"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу относительно владельца одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ГФС Украины и его советнику", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) поручили ознакомить с материалами дела сторону защиты.
Антикоррупционная прокуратура напомнила, что досудебное расследование проводилось заочно.
"Материалы досудебного расследования в отношении бывшего председателя ГФС Украины и его советника были выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершилось в феврале 2023 года. На сегодняшний день продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела", – объяснили в САП.
Прокуратура не назвала фамилий фигурантов уголовного производства, но сумма, упоминающаяся в посте, совпадает с фабулой дела в отношении главы агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, который, по данным следствия, в 2015–2016 годах предоставил неправомерную выгоду на тот момент главе ГФС Роману Насирову.
7 марта Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка.
Насирову по этому делу сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в октябре 2022 года. По данным следствия, он "при пособничестве своего советника в течение 2015–2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн".
Бахматюк также является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.
Бизнесмен в 2019 году был объявлен в розыск в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).
В ноябре 2020 года Бахматюк рассказывал, что он официально находится в Австрии и украинские правоохранители знают, где он.