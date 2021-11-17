"Звучит крайне утопично". Железняк рассказал, как будут проходить выплаты за вакцинацию от COVID-19

По его словам, срок выплаты – с 19 декабря этого года до конца 2022-го.
Железняк сообщил, что Кабмин сформирует перечень компаний согласно классификации видов экономической деятельности. Предприятия проверят на критерии, установленные правительством – пять сотрудников и оплата единого социального взноса за второй и третий кварталы 2021 года.
"Далее банки через POS-терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе. Одновременно граждане в "Дії" проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги – заветную 1 тыс. грн", – отметил нардеп.
В 2021 году на выплаты выделят 3 млрд грн, распорядитель средств – Минэкономики, "а в 2022-м – как бог даст", пошутил Железняк.
Те, кто получат карточку, смогут использовать деньги в течение четырех месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий.
"Пока это все планируется запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с "Дія", что-то подобное запустят с третьего квартала 2022 года. Если честно, звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации. Ну, может, кроме этапа №1", – заявил политик.
15 ноября Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.
Программа начнет работать 19 декабря.
Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,4 млн человек, полностью иммунизированы 9 млн.