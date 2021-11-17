"Звучит крайне утопично". Железняк рассказал, как будут проходить выплаты за вакцинацию от COVID-19

В 2021 году на выплаты выделят 3 млрд грн, "а в 2022-м – как бог даст", пошутил Железняк Фото: Ярослав Железняк / Facebook

По его словам, срок выплаты – с 19 декабря этого года до конца 2022-го.

Железняк сообщил, что Кабмин сформирует перечень компаний согласно классификации видов экономической деятельности. Предприятия проверят на критерии, установленные правительством – пять сотрудников и оплата единого социального взноса за второй и третий кварталы 2021 года.

"Далее банки через POS-терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе. Одновременно граждане в "Дії" проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги – заветную 1 тыс. грн", – отметил нардеп.

В 2021 году на выплаты выделят 3 млрд грн, распорядитель средств – Минэкономики, "а в 2022-м – как бог даст", пошутил Железняк.

Те, кто получат карточку, смогут использовать деньги в течение четырех месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий.

"Пока это все планируется запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с "Дія", что-то подобное запустят с третьего квартала 2022 года. Если честно, звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации. Ну, может, кроме этапа №1", – заявил политик.