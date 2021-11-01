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40% украинцев считают, что нынешняя власть оказалась такой же, как и предыдущая – опрос

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36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников
36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников
Фото: president.gov.ua

40,1% украинцев считают, что действующая власть в Украине существенно ничем не отличается от предыдущей. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников.

В то же время 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше.

Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

В апреле 2019 года руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский был избран главой Украинского государства. Во втором туре он победил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство в Верховной Раде.

Теги: Украина, соцопрос, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, украинцы, власть, Слуга народа
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