40% украинцев считают, что нынешняя власть оказалась такой же, как и предыдущая – опрос

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников Фото: president.gov.ua

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников.

В то же время 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше.

Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.