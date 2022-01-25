Администрация Байдена проведет секретные брифинги из-за возможного вторжения РФ в Украину – CNN

Указывается, что брифинги будут проводиться в связи с приведением 8500 американских военных в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной переброски в Восточную Европу.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер запросили у администрации Байдена брифинги для всех членов в каждой из своих палат, пишет CNN. Также сообщается, что Шумер запросил секретный брифинг для всех 100 сенаторов.
Представитель Белого дома рассказал, что они работают над тем, чтобы провести брифинги для всех членов Палаты представителей и Сената в ближайшие дни.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы.