Администрация Байдена проведет секретные брифинги из-за возможного вторжения РФ в Украину – CNN

Белый дом проведет брифинги с конгрессменами и сенаторами на фоне заявлений об угрозе нового вторжения войск РФ на украинскую территорию, а также эвакуации американских дипломатов из Украины Фото: Joe Biden / Facebook

Указывается, что брифинги будут проводиться в связи с приведением 8500 американских военных в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной переброски в Восточную Европу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер запросили у администрации Байдена брифинги для всех членов в каждой из своих палат, пишет CNN. Также сообщается, что Шумер запросил секретный брифинг для всех 100 сенаторов.

Представитель Белого дома рассказал, что они работают над тем, чтобы провести брифинги для всех членов Палаты представителей и Сената в ближайшие дни.