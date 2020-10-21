Анатолий Гунько: Землю вокруг населенного пункта раздают каким-то непонятным людям, а селянам отказывают в выделении участков

В интервью изданию "ГОРДОН" правозащитник, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько заявил, что в селе Сальное Черниговской области землю раздают "непонятным людям", а селянам в выделении участков отказывают.

"Есть много земель, которые в свое время принадлежали колхозам, но не были распаеваны. Их передали райадминистрациям, а те за копейки сдали землю. Это как раз разговор о коррупции: официально фермер платит администрации 1,5 тыс. грн за гектар при средней цене в 4 тыс. грн. Тут не нужно быть экспертом, чтобы понять, что чиновники получали откаты. Когда создали Госгеокадастр, такие земли перешли под его управление. По своему родному селу Сальное сужу: мы видим, как землю вокруг населенного пункта раздают каким-то непонятным людям, а селянам отказывают в выделении участков. Хотя в законе указано: когда сформирована община, Госгеокадастр инвентаризирует землю и передает ее общине", – подчеркнул Гунько.

По его мнению, право распоряжаться землей должны иметь исключительно местные общины.

"Самое главное – на днях президент подписал указ о том, чтобы с 26 октября земли государственного значения были переданы общинам. Этот пункт входил в мою предвыборную программу. Я искренне убежден, что только общины должны распоряжаться землей. Это самый важный источник заработка для них. Как только пройдут местные выборы, Госгеокадастр не сможет больше на свое усмотрение распоряжаться землей. С этим вопросом я больше года стучал во все двери. Был на приеме у заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого и просил заблокировать право Госгеокадастра раздавать землю, особенно тем людям, которые не живут в общинах, где земля находится. Для меня это знаковое событие", – отметил Гунько.

Анатолий Гунько: Такого кошмара, как сейчас, в селах никогда не было. Читайте полную версию интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

31 марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. На начальном этапе участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 года право на покупку до 10 тыс. га получат юридические лица, конечными владельцами которых являются граждане Украины.

При этом продажа земель, находящихся в государственной или коммунальной собственности, законом запрещена. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земли в Украине должен быть вынесен на референдум.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.