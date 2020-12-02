"Апофеоз абсурда". В "Правом секторе" заявили, что видео с угрозами этническим венграм сняли для дискредитации ПС

"Правый сектор" используют для разжигания межнациональной розни, заявили в ПС, комментируя видео, на котором человек с символикой организации угрожает проживающим в Закарпатье украинцам венгерского происхождения.

В "Правом секторе" заявили об информационный атаках против них Фото: ПРАВИЙ СЕКТОР / Facebook

В национально-освободительном движении (НОД) "Правый сектор" опровергли свою причастность к видео с угрозами в адрес проживающих в Закарпатской области украинцев венгерского происхождения. Заявление опубликовано 1 декабря на сайте ПС.

"Мы стали свидетелями целого ряда информационных атак против нашей организации. Апофеозом абсурда стало видео, на котором неизвестный в маске, с красно-черным флагом и с шарфом ПС угрожает венгерскому населению Закарпатской области этническими чистками. Наше имя сознательно используют для разжигания межнациональной розни. Тезис о "правосеках-фашистах" с радостью подхватили медиаресурсы из пула [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука", – подчеркнули в ПС.

В организации заявили, что "этот человек, как и его видеопризыв, не имеют никакого отношения" к "Правому сектору".

"Учитывая нашу непримиримую позицию на фронте и в тылу, на фоне будущих договоренностей новой власти с оккупантами, мы уверены, что целью всех последних медиапровокаций является дискредитация нашего движения в глазах украинцев с целью лишить ориентира на силу национального сопротивления на момент сдачи Донбасса", – объяснили в НОД.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Перед этим, 21 ноября, в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку.

30 ноября СБУ провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.