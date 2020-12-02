ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Апофеоз абсурда". В "Правом секторе" заявили, что видео с угрозами этническим венграм сняли для дискредитации ПС

"Правый сектор" используют для разжигания межнациональной розни, заявили в ПС, комментируя видео, на котором человек с символикой организации угрожает проживающим в Закарпатье украинцам венгерского происхождения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Правом секторе" заявили об информационный атаках против них
В "Правом секторе" заявили об информационный атаках против них
Фото: ПРАВИЙ СЕКТОР / Facebook

В национально-освободительном движении (НОД) "Правый сектор" опровергли свою причастность к видео с угрозами в адрес проживающих в Закарпатской области украинцев венгерского происхождения. Заявление опубликовано 1 декабря на сайте ПС.

"Мы стали свидетелями целого ряда информационных атак против нашей организации. Апофеозом абсурда стало видео, на котором неизвестный в маске, с красно-черным флагом и с шарфом ПС угрожает венгерскому населению Закарпатской области этническими чистками. Наше имя сознательно используют для разжигания межнациональной розни. Тезис о "правосеках-фашистах" с радостью подхватили медиаресурсы из пула [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука", – подчеркнули в ПС.

В организации заявили, что "этот человек, как и его видеопризыв, не имеют никакого отношения" к "Правому сектору".

"Учитывая нашу непримиримую позицию на фронте и в тылу, на фоне будущих договоренностей новой власти с оккупантами, мы уверены, что целью всех последних медиапровокаций является дискредитация нашего движения в глазах украинцев с целью лишить ориентира на силу национального сопротивления на момент сдачи Донбасса", – объяснили в НОД.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Перед этим, 21 ноября, в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку

30 ноября СБУ провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Теги: Закарпатье, Правый сектор, Венгрия, провокации, угрозы, видео, Берегово
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
"Звучит восхительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
"Звучит восхительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS