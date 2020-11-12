Бабиков обжаловал свое увольнение из ГБР в Окружном админсуде Киева

Бывший первый замдиректора Госбюро расследований Александр Бабиков просит суд восстановить его в должности и взыскать с ГБР "средний заработок за время вынужденного прогула", сообщили в Окружном админсуде Киева.

Бывший первый замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков обжаловал свое увольнение с этой должности в Окружном админсуде Киева. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба суда.

Ответчик по иску – Госбюро расследований.

"Среди требований иска – признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя главы ГБР, восстановить его в должности и взыскать с бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска", – говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по иску.

Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашнему врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что поскольку Бабиков ранее защищал в суде интересы беглого президента, у него есть потенциальный конфликт интересов.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что он действительно представлял интересы экс-президента в суде.

2 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что Бабикова уволили с должности первого замглавы ГБР. Основанием, по данным собеседника издания, является конфликт интересов. 9 ноября ГБР подтвердило "Радіо Свобода", что Бабикова уволили.