ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Кто бы ни победил на американских выборах, Америка не будет благосклонна к Путину и его типу режима

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политолог Станислав Белковский оценил предстоящие президентские выборы в США и их возможное влияние на президента РФ Владимира Путина.

"На сегодняшний день "республиканский" электорат в массе своей выступает за то, чтобы уменьшить американское участие в войне в Европе и сократить помощь Украине. Это позиция электората. "Демократический" электорат – наоборот. Кроме того, 53% демократического электората Демократической партии считают главным источником опасности и противником Америки Россию, в то время как в республиканском электорате с большим отрывом идет Китай на первом месте", – сказал Белковский.

По его словам, "именно поэтому, кто бы от Республиканской партии ни стал президентом (если она победит) – Дональд Трамп или другой основной потенциальный кандидат, Рональд Десантис, нынешний губернатор штата Флорида, ясно, что это выгодно Путину в том смысле, что вероятность переговоров с Путиным о прекращении войны в Европе растет".

"Но это нужно еще дотянуть до января 2025 года, пока республиканский президент [теоретически] будет инаугурирован. Я думаю, глубинное государство, американский deep state, помешает Трампу баллотироваться. Да, собственно, мы видим сегодня большой раскол в республиканских кругах", – отметил Белковский.

Он считает, что есть признаки того, что "реструктурируется политическое пространство США и двухпартийная система постепенно уходит в прошлое".

"Возникают какие-то новые фрагменты, новые идеологические приоритеты, и зачастую, скажем, позиция консервативных крыльев республиканцев и демократов совпадают в гораздо большей степени, чем их же позиции по отношению к радикальным крыльям собственных партий. [...] Кто бы ни победил на американских выборах, во-первых, до января 2025 года еще очень далеко и что-то должно решиться гораздо раньше (на мой взгляд), во-вторых, все равно при любом президенте Америка не будет благосклонна к Владимиру Путину и его типу режима. Поэтому с той или иной мощью, но все равно будет поддерживать поражение Российской Федерации в войне, если война продолжится", – заявил Белковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Трамп.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Будет ли Байден баллотироваться, пока неизвестно.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, выборы, Станислав Белковский, Дональд Трамп, выборы в США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (124856)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (121229)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (114862)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (95709)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (79405)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (72011)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (39678)
8
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (34928)
 
 
 
 