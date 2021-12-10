Белянский: "Украина" и "Украина 24" защищают институт свободы слова и ведут проукраинскую редакционную политику

Дмитрий Белянский: В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией Фото: detector.media

"Мы будем делать все возможное для защиты института свободы слова в Украине. Медийный бизнес группы SCM работает в интересах Украины и украинского общества", – заявил он.

Белянский отметил, что каналы "Украина" и "Украина 24" ведут исключительно проукраинскую редакционную политику.

"Сильная, независимая и суверенная Украина – наша общая цель. В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией", – отметил член наблюдательного совета.

По его словам, медиабизнес SCM построен на принципах полной прозрачности и соблюдении журналистских стандартов и акционер не вмешивается в редакционную политику медиа.

"Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику каналов МГУ и считает свободу слова высшей ценностью. Поэтому я абсолютно уверен, что в вопросе защиты института свободы слова акционер всегда будет на стороне журналистов. Речь не о наших конкретных каналах, речь о самой защите такого общественного института", – сказал Белянский.