Белянский: "Украина" и "Украина 24" защищают институт свободы слова и ведут проукраинскую редакционную политику

"Мы будем делать все возможное для защиты института свободы слова в Украине. Медийный бизнес группы SCM работает в интересах Украины и украинского общества", – заявил он.
Белянский отметил, что каналы "Украина" и "Украина 24" ведут исключительно проукраинскую редакционную политику.
"Сильная, независимая и суверенная Украина – наша общая цель. В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией", – отметил член наблюдательного совета.
По его словам, медиабизнес SCM построен на принципах полной прозрачности и соблюдении журналистских стандартов и акционер не вмешивается в редакционную политику медиа.
"Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику каналов МГУ и считает свободу слова высшей ценностью. Поэтому я абсолютно уверен, что в вопросе защиты института свободы слова акционер всегда будет на стороне журналистов. Речь не о наших конкретных каналах, речь о самой защите такого общественного института", – сказал Белянский.
Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии, по ее сообщению, по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата".
Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", но не привели конкретных примеров.
Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".
Белянский заявил, что публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября.
12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.
5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.