Большинство граждан стран Запада поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Поддерживают вступление Украины в ЕС 66% поляков, 61% американцев, 58% канадцев, 50% немцев и по 41% британцев и французов.
Вступление Украины в НАТО граждане этих стран поддерживают меньше: Польша и Канада – по 51%, Великобритания – 49%, США – 47%, Франция – 40% и Германия – 35%.
Также авторы опроса спросили у респондентов, какую страну они хотят видеть в НАТО, если будет расширение Альянса в следующие 5–10 лет. В этом перечне Украина фактически заняла второе место после Австралии. А у американцев и поляков Украина оказалась в лидерах: ее называли чаще других предложенных 10 стран.
При этом респонденты всех шести государств, где проводился опрос, более чем двумя третями голосов позитивно оценили факт предыдущих волн расширения НАТО, благодаря которым к Альянсу присоединились 10 стран Центральной и Восточной Европы и четыре балканских, увеличив этот военно-политический блок до 30 государств.
Что касается расширения ЕС, то среди предложенных на выбор 11 стран чаще других респонденты хотели бы видеть новым членом Евросоюза недавно покинувшую его Великобританию, причем больше всего голосов за нее отдали сами британцы – 46%. Украина же заняла второе место. При этом поляки хотели бы видеть ее в Евросоюзе даже больше, чем Британию. А среди британцев и французов наибольшей популярностью после Великобритании пользовалась Турция.
Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.
Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.