Большинство граждан стран Запада поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

На Западе вступление Украины в ЕС поддерживают больше, чем присоединение к НАТО Фото: depositphotos.com

Поддерживают вступление Украины в ЕС 66% поляков, 61% американцев, 58% канадцев, 50% немцев и по 41% британцев и французов.

Вступление Украины в НАТО граждане этих стран поддерживают меньше: Польша и Канада – по 51%, Великобритания – 49%, США – 47%, Франция – 40% и Германия – 35%.

Инфографика: zn.ua

Также авторы опроса спросили у респондентов, какую страну они хотят видеть в НАТО, если будет расширение Альянса в следующие 5–10 лет. В этом перечне Украина фактически заняла второе место после Австралии. А у американцев и поляков Украина оказалась в лидерах: ее называли чаще других предложенных 10 стран.

При этом респонденты всех шести государств, где проводился опрос, более чем двумя третями голосов позитивно оценили факт предыдущих волн расширения НАТО, благодаря которым к Альянсу присоединились 10 стран Центральной и Восточной Европы и четыре балканских, увеличив этот военно-политический блок до 30 государств.

Инфографика: zn.ua

Что касается расширения ЕС, то среди предложенных на выбор 11 стран чаще других респонденты хотели бы видеть новым членом Евросоюза недавно покинувшую его Великобританию, причем больше всего голосов за нее отдали сами британцы – 46%. Украина же заняла второе место. При этом поляки хотели бы видеть ее в Евросоюзе даже больше, чем Британию. А среди британцев и французов наибольшей популярностью после Великобритании пользовалась Турция.

Инфографика: zn.ua

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.