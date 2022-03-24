Борьба за Украину. 24 февраля пройдет онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:
- Как усилить оборонные возможности Украины?
- Как укрепить давление на президента РФ Владимира Путина и его режим военных преступников?
- Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках G7, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?
Участники встречи:
- Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки;
- Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014–2021 годах;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский союз;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция дискуссии начнется в 18.00 в YouTube, а также на сайте и в Facebook на странице Киевского форума по безопасности и на странице в Facebook Яценюка.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube