Борьба за Украину. 24 февраля пройдет онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:

Как усилить оборонные возможности Украины?

Как укрепить давление на президента РФ Владимира Путина и его режим военных преступников?

Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках G7, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?

Участники встречи:

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки;

Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014–2021 годах;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский союз;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция дискуссии начнется в 18.00 в YouTube, а также на сайте и в Facebook на странице Киевского форума по безопасности и на странице в Facebook Яценюка.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube



