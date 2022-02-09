Бурба проанализировал, какое будущее ждет Зеленского

Гордон спросил, "как закончит" Зеленский.
"Хороший вопрос. Но давайте проанализируем. Какие у нас были президенты? Он хочет на второй срок, наверное. Если он пойдет, наверное, модель надо взять [второго президента Украины] Леонида Даниловича Кучмы. Два срока: после первого срока выиграл выборы достойно. Второй вариант – модель [третьего президента Виктора] Ющенко", – ответил Бурба.
Экс-начальник ГУР напомнил, что в 2010 году Ющенко, когда баллотировался в президенты во второй раз, набрал лишь 5% голосов. На тех президентских выборах победил Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из Украины.
"И еще третий вариант – модель Януковича. Мы все закончим одинаково. Но только Богу известно, когда мы закончим", – добавил он.
Журналист напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук досрочно покинул пост главы государства.
"Заметьте, этого я не говорил. Но модель есть", – сказал Бурба.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы. Сейчас он преподает в Национальной академии СБУ.
Зеленский вступил в должность президента в 2019 году. Во время предвыборной кампании и после избрания президентом он говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в январе 2022 года, более 60% украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался в президенты снова. В то же время сейчас он возглавляет президентский рейтинг.