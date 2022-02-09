Бурба проанализировал, какое будущее ждет Зеленского

Гордон спросил, "как закончит" Зеленский.

"Хороший вопрос. Но давайте проанализируем. Какие у нас были президенты? Он хочет на второй срок, наверное. Если он пойдет, наверное, модель надо взять [второго президента Украины] Леонида Даниловича Кучмы. Два срока: после первого срока выиграл выборы достойно. Второй вариант – модель [третьего президента Виктора] Ющенко", – ответил Бурба.

Экс-начальник ГУР напомнил, что в 2010 году Ющенко, когда баллотировался в президенты во второй раз, набрал лишь 5% голосов. На тех президентских выборах победил Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из Украины.

"И еще третий вариант – модель Януковича. Мы все закончим одинаково. Но только Богу известно, когда мы закончим", – добавил он.

Журналист напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук досрочно покинул пост главы государства.

"Заметьте, этого я не говорил. Но модель есть", – сказал Бурба.

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