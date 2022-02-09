Часть украинцев, которые не планируют никаких действий в случае вторжения РФ, поддерживают Путина – социолог

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 3–11 декабря 2021 года, 50,2% украинцев отвечали, что в случае нападения РФ будут оказывать сопротивление, 33,3% из них – вооруженное.

При этом 18,6% респондентов сказали, что они бы ничего не делали.

"Вот часть из этих 20%, которые бы ничего не делали, поддерживают или симпатизируют Путину", – отметил Паниотто.

По словам социолога, с 2015 года количество украинцев, которые готовы "оказывать вооруженное сопротивление", выросло на 9%.

"Поэтому по меньшей мере у людей есть намерения сопротивляться… Но удастся ли их реализовать – это зависит от ситуации, которая будет. Конечно, в реальности этот процент будет меньше, но насколько меньше – сказать трудно", – резюмировал Паниотто.

По данным соцопроса КМИС, проведенного 2–11 ноября прошлого года, 76% украинцев негативно относятся к руководству РФ.