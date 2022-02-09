Часть украинцев, которые не планируют никаких действий в случае вторжения РФ, поддерживают Путина – социолог

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 3–11 декабря 2021 года, 50,2% украинцев отвечали, что в случае нападения РФ будут оказывать сопротивление, 33,3% из них – вооруженное.
При этом 18,6% респондентов сказали, что они бы ничего не делали.
"Вот часть из этих 20%, которые бы ничего не делали, поддерживают или симпатизируют Путину", – отметил Паниотто.
По словам социолога, с 2015 года количество украинцев, которые готовы "оказывать вооруженное сопротивление", выросло на 9%.
"Поэтому по меньшей мере у людей есть намерения сопротивляться… Но удастся ли их реализовать – это зависит от ситуации, которая будет. Конечно, в реальности этот процент будет меньше, но насколько меньше – сказать трудно", – резюмировал Паниотто.
По данным соцопроса КМИС, проведенного 2–11 ноября прошлого года, 76% украинцев негативно относятся к руководству РФ.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.