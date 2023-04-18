Чартер для правительства Шмыгаля сейчас неуместен, особенно в поездках к западным донорам – политолог

"В свое недавнее путешествие в Канаду и Соединенные Штаты Америки премьер-министр Денис Шмыгаль летал самолетом украинской авиакомпании SkyUp. Как стало известно накануне визита, перевозчик выиграл тендер на поставку авиационных услуг для официальных делегаций за рубежом, пока самолеты государства-предприятия "Украина" "прикованы" к аэродрому в Борисполе. Стоимость услуг – 37 млн грн в год. Но своевременно ли сейчас в принципе летать государственными чартерами чиновникам страны, которая воюет и изо всех сил ищет средства на восстановление?" – отметил он.

Сосонюк добавил, что европейские чиновники получают "взбучку" от прессы за загрязнение окружающей среды из-за чартерных перелетов. В Украине можно было бы ввести такое же требование – использовать в основном регулярные рейсы, и только для экстренных нужд – частную авиацию.

"Для перевозок в "мирное" время чиновники используют самолеты госавиапредприятия "Украина". Во время войны оно уже привлекало SkyUp к частным перевозкам – в 2022 году. Новый тендер был организован 5 декабря 2022 года. Заявку подала только SkyUp. Конечный договор был заключен 30 декабря 2022 года. Сумма предложения составляет около 37 млн. грн. Согласно условиям договора, до конца 2023 года компания должна выполнить 60 литерных среднемагистральных рейсов из Борисполя, или других аэропортов Украины (в случае открытия воздушного пространства Украины для гражданских судов), или аэродромов за границей. Кроме того, авиакомпания должна обеспечить техническую проверку самолетов, подготовку экипажа и готовность экипажа к осуществлению обратных рейсов", – написал политолог.

Он подчеркнул, что в рамках недавнего визита в Америку Шмыгаль летел из польского Жешува на Boeing 737-800 на 189 мест.

"Однако можно ли этого не делать и лететь обычным самолетом – прямым или даже с пересадкой? Можно ли было сместить график на время, когда из того же Жешува вылетает прямой рейс в Нью-Йорк, или из Варшавы – в Торонто или Вашингтон? Действительно, Шмыгаль провел плодотворные переговоры: в Канаде – об усилении санкций и конфискации в пользу Украины задержанного транспортного самолета "Руслан", об очередном пакете военной поддержки, в США – по финансированию программ восстановления и координации действий по контрнаступлению, – написал эксперт. – Стоило ли для таких переговоров гонять целый отдельный самолет? И не выглядит ли это так же бестолково, как в случае с поездкой [президента Евросовета Шарля] Мишеля на климатический саммит, когда просители прибывают к тому, кто дает, с фанфарами и оркестром вместо скромного перелета рейсовым эконом-классом?"

Отличие полетов Шмыгаля от полетов Мишеля заключается в том, что Кабмин тратит на это деньги западных доноров, заявил Сосонюк.

"Ведь все, что собирается в Украине, сразу отправляется исключительно на армию. А остальное – от зарплат учителей и врачей до чартерных перелетов правительственных делегаций – оплачивают наши западные друзья. Что мы хотели им показать таким визитом? Конечно, переговоры, личные контакты, новые пакеты санкций и военной помощи, поддержание темы Украины постоянно на первых страницах – это важные задачи, и было бы странно, если бы правительство ежедневно ими не занималось. Однако формат жизни "по старинке", "на широкую ногу", даже несмотря на то, что мы не можем себе этого позволить, сейчас, очевидно, не ко времени", – подытожил политолог.