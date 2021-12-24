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Чартер, которым Арахамия прилетел на форум "Слуги народа", мог оплатить аграрный бизнесмен – СМИ

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На вопрос, кто оплатил его перелет, Арахамия журналистам не ответил
На вопрос, кто оплатил его перелет, Арахамия журналистам не ответил
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для рабочей поездки в Николаев 22 декабря использовал чартерный самолет, который оплатил николаевский бизнесмен Юрий Калюжный. Об этом написали "Украинская правда" и "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Издания обратились к Арахамии с просьбой прокомментировать обстоятельства его полета в Николаев, но нардеп журналистам пока не ответил.

Как следует из данных реестров, Калюжный владеет группой компаний "Техноторг". Это официальный дилер более 70 заводов-производителей, который представляет сельскохозяйственную, автомобильную и строительную технику, отмечает "Обозреватель". По информации "Украинской правды", компания Калюжного – самая крупная по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины, с долей рынка 35%.

"Обозреватель" отметил также, что Калюжный, как и Арахамия, вырос в Николаеве, так что они могут быть давно знакомы. 

Контекст:

22 декабря Арахамия прилетел на форум Николаевской областной организации партии "Слуга Народа" бизнес-джетом частной компании QualitAir LLC. На вопрос, сколько стоил его перелет, и кто его оплатил, политик заявил, что этим занимается его помощник. 

В 2021 году "Украинская правда" обращала внимание на то, что Арахамия для полетов в Вену несколько раз пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам подсанкционного миллиардера Дмитрия Фирташа. Сам он это не отрицал. "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа и сдан в какую-то большую авиакомпанию, в которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как Uber вызвать, и вы не понимаете, каким самолетом полетите", – пояснял нардеп. Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.

Теги: Николаев, самолет, политика, Слуга народа, Давид Арахамия, нардеп, бизнесмен
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