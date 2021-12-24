Чартер, которым Арахамия прилетел на форум "Слуги народа", мог оплатить аграрный бизнесмен – СМИ

Издания обратились к Арахамии с просьбой прокомментировать обстоятельства его полета в Николаев, но нардеп журналистам пока не ответил.

Как следует из данных реестров, Калюжный владеет группой компаний "Техноторг". Это официальный дилер более 70 заводов-производителей, который представляет сельскохозяйственную, автомобильную и строительную технику, отмечает "Обозреватель". По информации "Украинской правды", компания Калюжного – самая крупная по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины, с долей рынка 35%.

"Обозреватель" отметил также, что Калюжный, как и Арахамия, вырос в Николаеве, так что они могут быть давно знакомы.