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ПОЛИТИКА

"Чистый политический театр". В ОБСЕ прокомментировали так называемые приговоры своим сотрудникам от "суда ЛНР"

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В ОБСЕ ситуацию назвали "отвратительной"
В ОБСЕ ситуацию назвали "отвратительной"
Фото: ЕРА (архив)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала немедленно освободить своих сотрудников, которым "суд ЛНР" озвучил 19 сентября так называемые приговоры. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид безоговорочно осуждают приговор в 13 лет лишения свободы членам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Максиму Петрову и Дмитрию Шабанову в результате так называемого судебного разбирательства и призывают к немедленному освобождению всех трех членов миссии ОБСЕ, содержащихся под стражей", – говорится в сообщении.

Шмид, в частности, подчеркнула, что ее коллеги "остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности в соответствии с мандатом всех 57 государств – участников" организации.

"Я призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению вместе с другим нашим коллегой, который также находится под стражей", – заявила она.

Рау назвала ситуацию "отвратительной".

"Члены нашей миссии необоснованно удерживаются более пяти месяцев в неизвестных условиях ни за что, кроме чистого политического театра. Это бесчеловечно и отвратительно", – считает глава ОБСЕ.

В организации объяснили, что "ОБСЕ поддерживает тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами, включая другие международные организации, для содействия освобождению задержанных сотрудников СММ".

"Обязанность ОБСЕ – заботиться обо всех своих сотрудниках – остается и после закрытия СММ. ОБСЕ предпринимала и будет продолжать предпринимать шаги по использованию всех доступных каналов для [...] защиты нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ", – говорится в сообщении.

19 сентября стало известно, что "Верховный суд ЛНР" приговорил Шабанова к 13 годам лишения свободы якобы "за госизмену". Весной его задержали, а летом боевики "ЛНР" обвинили его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

В этот же день "Коммерсантъ" со ссылкой на подконтрольные боевикам "ЛНР" СМИ сообщил, что такой же "приговор" "суд ЛНР" вынес и переводчику СММ ОБСЕ Петрову. По версии боевиков, он якобы подготовил и передал "американскому куратору" материал о военных подразделениях террористической организации "ЛНР".

Контекст:

Невооруженная гражданская миссия ОБСЕ наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после начала российской военной агрессии на Донбассе.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью, опубликованном 14 июля, заявил, что ОБСЕ восстановит свое присутствие в стране.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ОБСЕ, театр, боевики, приговор, госизмена, ЛНР, безопасность, суд, Збигнев Рау
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