"Чистый политический театр". В ОБСЕ прокомментировали так называемые приговоры своим сотрудникам от "суда ЛНР"

"Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид безоговорочно осуждают приговор в 13 лет лишения свободы членам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Максиму Петрову и Дмитрию Шабанову в результате так называемого судебного разбирательства и призывают к немедленному освобождению всех трех членов миссии ОБСЕ, содержащихся под стражей", – говорится в сообщении.

Шмид, в частности, подчеркнула, что ее коллеги "остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности в соответствии с мандатом всех 57 государств – участников" организации.

"Я призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению вместе с другим нашим коллегой, который также находится под стражей", – заявила она.

Рау назвала ситуацию "отвратительной".

"Члены нашей миссии необоснованно удерживаются более пяти месяцев в неизвестных условиях ни за что, кроме чистого политического театра. Это бесчеловечно и отвратительно", – считает глава ОБСЕ.

В организации объяснили, что "ОБСЕ поддерживает тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами, включая другие международные организации, для содействия освобождению задержанных сотрудников СММ".

"Обязанность ОБСЕ – заботиться обо всех своих сотрудниках – остается и после закрытия СММ. ОБСЕ предпринимала и будет продолжать предпринимать шаги по использованию всех доступных каналов для [...] защиты нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ", – говорится в сообщении.

19 сентября стало известно, что "Верховный суд ЛНР" приговорил Шабанова к 13 годам лишения свободы якобы "за госизмену". Весной его задержали, а летом боевики "ЛНР" обвинили его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

В этот же день "Коммерсантъ" со ссылкой на подконтрольные боевикам "ЛНР" СМИ сообщил, что такой же "приговор" "суд ЛНР" вынес и переводчику СММ ОБСЕ Петрову. По версии боевиков, он якобы подготовил и передал "американскому куратору" материал о военных подразделениях террористической организации "ЛНР".