Данилов заявил об угрозе национальной безопасности Украины

Решения "определенных органов государственной власти" носят антигосударственный и антиконституционный характер, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после того, как Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в Facebook об угрозе национальной безопасности государства.

"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", – написал он.

Данилов не уточнил, какой именно госорган имеет ввиду, но накануне вечером было обнародовано решение Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционных законов. В решении, которое суд принял 27 октября, сказано, что, по мнению судей КСУ, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявляла, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.