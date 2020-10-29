Малюська заявил, что в скором времени будет готов новый законопроект о деятельности НАПК

Конституционный Суд Украины указал, что влияние Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на судей является неконституционным, поэтому обозначил ключевые антикоррупционные полномочия НАПК в отношении всех чиновников, отметил министр юстиции Украины Денис Малюська. КСУ не отменял электронное декларирование, подчеркнул он.

Малюська: Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК Фото: Denis Malyuska / Facebook

В скором времени будет подготовлен новый законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в Facebook, комментируя решение Конституционного Суда Украины, принятое 27 октября.

"Тщательный анализ 22 страниц решения КСУ занял бы сотни страниц (и, поверьте, там есть что анализировать, местами констатированы революционные вещи), но, учитывая формат и неспециализированную аудиторию Facebook, попробую максимально простыми словами. Случилось следующее: КСУ указал, что влияние НАПК как органа исполнительной власти на суды как органы судебной власти неконституционно. Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем в отношении всех чиновников, не только судей)", – написал министр.

КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной, и отменил ее, добавил Малюська. Он подчеркнул, что КСУ не отменял электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По словам министра, электронный реестр деклараций продолжает действовать, хотя доступ к его данным будет ограничен. Малюська надеется, что это ненадолго.

"Что будет дальше? Мы (Верховная Рада, Офис президента, Кабинет Министров и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК. Антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено", – добавил глава Минюста.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что, по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.