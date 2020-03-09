Дело Гандзюк. Суд в Болгарии перенес рассмотрение апелляции на экстрадицию Левина

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин отказался от своего болгарского адвоката. Суд перенес на 11 марта рассмотрение апелляции на выдачу Левина Украине.

Апелляционный суд болгарского города Бургас 9 марта перенес рассмотрение апелляционной жалобы об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

В ходе заседания Левин сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.

"Не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство предоставит мне другого", – заявил Левин.

Адвокат Кирилл Топалов поддержал подзащитного, отметив, что он недостаточно компетентен в этом деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинской и болгарской сторонами. Болгария направила в Министерство юстиции Украины запрос и пока ждет ответа.

Судьи перенесли заседание на 11 марта. Левину должны предоставить нового болгарского адвоката.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Процедуру отложили из-за апелляции.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.