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Дело Шеремета. Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом

Согласно решению Киевского апелляционного суда, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, останется под стражей до 4 апреля.

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Следствие считает, что Антоненко закладывал взрывчатку
Следствие считает, что Антоненко закладывал взрывчатку
Фото: ЕРА

12 марта Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН.

Под стражей Антоненко останется до 4 апреля.

Рассмотрение апелляции перенесли 2 марта в связи с болезнью судьи-докладчика Виктора Глиняного.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января 2020 года меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: убийство, арест, апелляция, Апелляционный суд, музыкант, суд, Андрей Антоненко
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