Директор Бюро экономической безопасности Мельник рассказал, чем займется рабочая группа с участием представителей ЕС

Он сообщил, что сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine, ее итогом стало решение о создании рабочей группы.

"Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС. Совместными усилиями мы будем запускать новый сервис-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", – рассказал Мельник.