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Директор Бюро экономической безопасности Мельник рассказал, чем займется рабочая группа с участием представителей ЕС

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Вадим Мельник: Совместными усилиями мы будем запускать новый сервис-аналитический орган
Вадим Мельник: Совместными усилиями мы будем запускать новый сервис-аналитический орган
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Рабочая группа Бюро экономической безопасности совместно с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine для скорейшего запуска бюро будет заниматься прозрачным отбором кадров, а также внедрением европейских подходов для реализации аналитической и правоохранительной функций. Об этом в своем Facebook написал 3 сентября директор БЭБ Вадим Мельник.

Он сообщил, что сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine, ее итогом стало решение о создании рабочей группы.

"Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС. Совместными усилиями мы будем запускать новый сервис-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", – рассказал Мельник.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/237510928303318

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: инвестиции, миссия ЕС в Украине, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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