До конца весны Украина получит промежуточный отчет об интеграции в ЕС – Шмыгаль

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при достижении статуса кандидата. Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Несмотря на войну, мы создали антикоррупционную структуру. Она полностью действует, так как мы договаривались с нашими партнерами", – сказал премьер.
Около 27 тыс. нормативно-правовых актов сейчас сопоставляются с европейскими (селф-скрин), добавил глава правительства.
Шмыгаль надеется, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций.
"Официальный отчет осенью и селф-скрин откроют перед нами дверь по процедуре переговоров", – сказал Шмыгаль.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.