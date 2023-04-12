Глава Европарламента: Будущее Украины в Европейском союзе

"Будущее Украины в Европейском союзе. Сегодня Европарламент и Верховная Рада провели свою первую совместную встречу, опираясь на тесные связи и сотрудничество, которые мы уже установили. Мы продолжим идти по этому пути вместе", – написала она.
Ukraine's future is in the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2023
Today, @Europarl_EN and @ua_parliament held its first joint meeting, building on the strong bond and cooperation we have already established.
We will continue to walk this path together * pic.twitter.com/BlRNNBFj2q
Глава украинского парламента Руслан Стефанчук сообщал, что сегодня прошло первое совместное межкомитетское заседание украинских парламентариев с депутатами Европарламента. Он назвал его "историческим". По словам главы Верховной Рады, 12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами парламентов.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.