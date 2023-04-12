Глава Европарламента: Будущее Украины в Европейском союзе

Метсола: Сегодня Европарламент и Верховная Рада провели первую совместную встречу, опираясь на тесные связи и сотрудничество, которые мы уже установили Фото: EPA

"Будущее Украины в Европейском союзе. Сегодня Европарламент и Верховная Рада провели свою первую совместную встречу, опираясь на тесные связи и сотрудничество, которые мы уже установили. Мы продолжим идти по этому пути вместе", – написала она.

Ukraine's future is in the European Union.



Today, @Europarl_EN and @ua_parliament held its first joint meeting, building on the strong bond and cooperation we have already established.



We will continue to walk this path together * pic.twitter.com/BlRNNBFj2q — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2023

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук сообщал, что сегодня прошло первое совместное межкомитетское заседание украинских парламентариев с депутатами Европарламента. Он назвал его "историческим". По словам главы Верховной Рады, 12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами парламентов.