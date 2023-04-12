"Исторический день". Стефанчук заявил, что межкомитетское сотрудничество Рады и Европарламента поспособствует продвижению Украины к полноправному членству в ЕС

12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами Рады и Европарламента, отметил Стефанчук Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Об этом проинформировал в Facebook глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Исторический день для украинского и Европейского парламентов… Поблагодарил главу Европейского парламента Роберту Метсолу за инициативу сегодняшней встречи и поддержку нашего стремления быть полноправным членом ЕС, – написал спикер Рады. – Процесс вступления в ЕС – это кропотливая работа по адаптации национального законодательства к праву ЕС, и я благодарен, что Европейский парламент готов быть бок о бок с Украиной".

По словам Стефанчука, 12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами парламентов.

"Теперь каждый комитет украинского парламента становится, по сути, евроинтеграционным. Каждая законодательная инициатива будет рассматриваться через призму ее соответствия тем или иным европейским нормам. И это должно стать новой архитектурой украинского парламентаризма. Впереди – регулярные встречи, совместные мероприятия, рабочие контакты между парламентариями, постоянное взаимодействие между нашими секретариатами", – подчеркнул глава Рады.

По мнению Стефанчука, основу и повестку дня для межкомитетского диалога должны составить "дорожные карты" мероприятий на евроинтеграционном направлении.

"И это в итоге будет способствовать продвижению Украины к полноправному членству в Европейском союзе… Уверен, что сегодняшнее совместное заседание открывает новую страницу в наших отношениях", – резюмировал спикер украинского парламента.

Первое совместное заседание депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины анонсировали накануне на сайте законодательного органа ЕС.

"Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС", – сказано в сообщении.