"Исторический день". Стефанчук заявил, что межкомитетское сотрудничество Рады и Европарламента поспособствует продвижению Украины к полноправному членству в ЕС

Об этом проинформировал в Facebook глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Исторический день для украинского и Европейского парламентов… Поблагодарил главу Европейского парламента Роберту Метсолу за инициативу сегодняшней встречи и поддержку нашего стремления быть полноправным членом ЕС, – написал спикер Рады. – Процесс вступления в ЕС – это кропотливая работа по адаптации национального законодательства к праву ЕС, и я благодарен, что Европейский парламент готов быть бок о бок с Украиной".
По словам Стефанчука, 12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами парламентов.
"Теперь каждый комитет украинского парламента становится, по сути, евроинтеграционным. Каждая законодательная инициатива будет рассматриваться через призму ее соответствия тем или иным европейским нормам. И это должно стать новой архитектурой украинского парламентаризма. Впереди – регулярные встречи, совместные мероприятия, рабочие контакты между парламентариями, постоянное взаимодействие между нашими секретариатами", – подчеркнул глава Рады.
По мнению Стефанчука, основу и повестку дня для межкомитетского диалога должны составить "дорожные карты" мероприятий на евроинтеграционном направлении.
"И это в итоге будет способствовать продвижению Украины к полноправному членству в Европейском союзе… Уверен, что сегодняшнее совместное заседание открывает новую страницу в наших отношениях", – резюмировал спикер украинского парламента.
Первое совместное заседание депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины анонсировали накануне на сайте законодательного органа ЕС.
"Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС", – сказано в сообщении.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.