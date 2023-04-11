Депутаты Европарламента и Верховной Рады 12 апреля на первом совместном заседании обсудят вступление Украины в ЕС

Об этом сообщается на сайте Европарламента вечером 11 апреля.
Отмечается, что депутаты Европарламента и украинские парламентарии соберутся, чтобы "обменяться мнениями о характере и проблемах процесса вступления Украины в ЕС".
"Целью стартового заседания в среду является собрание глав комитетов Европейского парламента и Верховной Рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины относительно процесса вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением", – сказано в сообщении.
Указывается, что мероприятие откроют главы Европарламента и Верховной Рады, Роберта Метсола и Руслан Стефанчук.
После вступительной речи присутствующие будут разделены на две панели для обсуждения – "Восстановление европейской Украины" и "Построение устойчивого будущего вместе".
"Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС, – говорится в сообщении. – Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов".
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.