Депутаты Европарламента и Верховной Рады 12 апреля на первом совместном заседании обсудят вступление Украины в ЕС

Совместное заседание откроют главы Верховной Рады и Европарламента, Стефанчук и Метсола, отмечается на сайте Европейского парламента Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте Европарламента вечером 11 апреля.

Отмечается, что депутаты Европарламента и украинские парламентарии соберутся, чтобы "обменяться мнениями о характере и проблемах процесса вступления Украины в ЕС".

"Целью стартового заседания в среду является собрание глав комитетов Европейского парламента и Верховной Рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины относительно процесса вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением", – сказано в сообщении.

Указывается, что мероприятие откроют главы Европарламента и Верховной Рады, Роберта Метсола и Руслан Стефанчук.

После вступительной речи присутствующие будут разделены на две панели для обсуждения – "Восстановление европейской Украины" и "Построение устойчивого будущего вместе".

"Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС, – говорится в сообщении. – Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов".