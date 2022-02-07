ДТЭК Ахметова поставил в Украину очередную партию угля из Колумбии

Судно класса Panamax пришвартовалось в порту Южный на терминале ТИС. Топливо будет отправлено на склады ТЭС "ДТЭК Энерго".

"Импорт угля в дополнение к собственной добыче позволяет нашим ТЭС работать с максимальной нагрузкой в пиковые периоды потребления электричества", – говорится в сообщении пресс-службы.

За последние пять месяцев компания импортировала около 1,2 млн тонн топлива. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компания законтрактовала около 1,7 млн тонн угля, в том числе из США, Колумбии, Польши, Казахстана (в предыдущие периоды).

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 суден угля морским путем, заявлял Шурма.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре 2021 года в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.